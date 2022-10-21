Козельск, Калужская область, 21 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Завершается реконструкция мостового перехода через реку Жиздра в Козельском районе Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Козельском районе завершается ремонт моста через реку Жиздра

Дорожники уже выполнили работы по устройству 11 опор и 66 буронабивных свай, монтажу пролетных строений, установке локальных очистных сооружений, укреплению струенаправляющих дамб. В настоящее время уложены нижний и верхний слои асфальтобетона, установлены барьерные ограждения на мосту и подходах, ведутся работы по рекультивации прилегающей территории, осталось нанести разметку. Протяженность моста — 205 м, общая протяженность с подходами — 499 м.

Мост через Жиздру — это единственная транспортная артерия, которая соединяет сельское поселение село Березичский стеклозавод с районным центром. В селе и близлежащих деревнях проживает более полутора тысячи человек, летом, в дачный сезон, численность населения увеличивается в разы. На территории поседения расположен Березичский стекольный завод, работают детский сад, основная школа, Дом культуры, участковая больница, магазины. По мосту и трассе, соединяющей Березичский стеклозавод с Козельском, проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса. Капитального ремонта моста через Жиздру не было с начала 60-х годов прошлого века, когда он и был построен.

В Козельском районе в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт дорог регионального значения «Каменка — Шамордино», «Оптина Пустынь — Нижние Прыски» — Сосенский — Шепелево, на дороге Каменка-Шамордино в деревнях Каменка и Шамордино установлено освещение.