Москва, , 12:20 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела боевиками ВСУ мирных граждан на переправе в Херсонской области, сообщили 21 октября в пресс-службе ведомства.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки ВФУ на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители», — говорится в телеграм-канале СКР.

Следователи установили, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент киевские каратели умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что властям Херсонской области известно о четырёх погибших в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне.

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