Брюссель, , 12:18 — REGNUM Евросоюз должен ввести против России новый санкции. На это настаивают Литва, Латвия, Эстония и Польша, сообщила газета Politico.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Планируется, что эти инициаторы новых рестрикций выступят со своими предложениями к странам Евросоюза 21 октября на саммите ЕС в Брюсселе, на котором преимущественно будет рассматриваться тематика киевского конфликта.

Так, в числе предлагаемых санкций больше ограничений в сфере технологий и энергетики, в частности запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Также государства Прибалтики и Польша предлагают дальнейшие ограничения на импорт российских алмазов.

При этом европейские дипломаты заявили газете, что новый пакет санкций против Москвы «не ожидается в ближайшей перспективе».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж ожидает нового пакета санкций ЕС в отношении России уже «в ближайшее время». По ее словам, во Франции надеются на скорейшее принятие очередных ограничений. Колонна подчеркнула, что Франция и ЕС ведут против России «беспрецедентно жёсткую санкционную политику».

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