Москва, , 12:18 — REGNUM Мир только вошел в рецессию, и поэтому восстановления спроса на компьютеры стоит ждать не ранее 2024–2025 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в мире спрос на компьютеры упал почти на 20%.

За компьютером Unsplash

«Спрос в мире падает сейчас на всё, кроме вооружения, — констатировал Головченко. — Один из самых ярких признаков рецессии — падение цен на контейнеры для перевозки товаров. Цены на них за последний год упали уже в пять раз. Это очевидный показатель отсутствия заказов. Поэтому и восстановления спроса на компьютеры стоит ждать не ранее 2024–2025 годов. Мир только вошёл в рецессию. Но экономика, перегретая деньгами, ещё не свалилась на самое дно. Так что падение продлится минимум в 2023–2024 годах. А в конце 2024 – начале 2025 года, возможно, начнется новый этап роста. Но всё может измениться».

Как полагает Головченко, возможно, центральные банки испугаются рецессии и падения рынков и снова начнут, как и в 2020–2021 годы, печатать и разбрасывать деньги.

«Тогда мы снова увидим очередной необоснованный и неестественный рост мировой экономики», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ситуация в мировой экономике вынуждает многие компании сокращать расходы, в том числе на обновление или расширение компьютерных систем.

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