Москва, 21 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Нестабильная ситуация в мировой экономике вынуждает многие компании откладывать реализацию инвестиционных проектов, сокращать расходы, в том числе на обновление или расширение компьютерных систем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что падение спроса на компьютеры в мире составило 20%.

За компьютером

«Падение спроса на компьютеры имеет ряд предпосылок, связанных с отголосками пандемии, а также с текущей ситуацией в мировой экономике, — сказала Прикладова. — Период 2020–2021 годов стал серьёзным испытанием как для бизнеса, так и для населения. В условиях карантинных ограничений компаниям приходилось в ускоренном режиме перестраивать бизнес-процессы, внедряя или расширяя использование IT-решений в управлении, производстве и коммуникации. В результате более активных темпов цифровизации общества и расширения использование онлайн-ресурсов образовалась высокая база сравнения».

Другой предпосылкой, по ее словам, является продолжающаяся инфляция на первичные ресурсы, в том числе на сельскохозяйственное сырьё, что обуславливает увеличение расходов домохозяйств на продукты питания, являющиеся базовыми потребностями.

«В этих условиях электроника, в частности компьютеры, не является товаром первой необходимостью, что позволяет отложить покупку, — сказала Прикладова. — Дополнительным негативным фактором выступает рост цен на энергоресурсы, что отражается на экономике в целом. В этой ситуации высоки риски не только усиления инфляции, но и возникновения дефицита из-за приостановки деятельности или закрытия предприятий. Хотя это относится в большей степени к странам ЕС, нестабильная ситуация в мировой экономике вынуждает многие компании откладывать реализацию инвестиционных проектов, сокращать расходы, в том числе на обновление или расширение компьютерных систем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля бракованных комплектующих для электроники, поступающих в Россию из-за рубежа, выросла с 2% до 40%.