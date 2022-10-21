Тегеран, , 12:16 — REGNUM Власти Ирана рекомендовали своим гражданам срочно покинуть территорию бывш. УССР и воздержаться от поездок туда, сообщает агентство Tasnim.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты приводят текст заявления иранского МИД, который советует воздержать от поездок на территорию, которую контролирует киевский режим.

«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности [на территории бывш. УССР] всем гражданам Ирана рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну», — сказано в информации.

МИД призвал граждан, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях, покинуть это пространство «ради обеспечения своей безопасности и спасения своей жизни».