Тегеран, 21 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Власти Ирана рекомендовали своим гражданам срочно покинуть территорию бывш. УССР и воздержаться от поездок туда, сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Журналисты приводят текст заявления иранского МИД, который советует воздержать от поездок на территорию, которую контролирует киевский режим.

«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности [на территории бывш. УССР] всем гражданам Ирана рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну», — сказано в информации.

МИД призвал граждан, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях, покинуть это пространство «ради обеспечения своей безопасности и спасения своей жизни».