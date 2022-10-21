Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Госдуме поддерживают инициативу одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Петербурга, предложившего ввести упрощенный порядок пользования энергоресурсами для организаций, обеспечивающих выполнение оборонного заказа. Об этом 21 октября сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

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«(Предлагается) запретить энергоснабжающим организациям в одностороннем порядке отключать предприятия оборонно-промышленного комплекса, даже при образовании какой-то задолженности, от света, воды тепла, — пояснил Картаполов. — Я считаю это абсолютно правильным, ведь если не будет электричества, завод не будет работать, а значит не будет производить продукцию. Поэтому мы поддержим эту инициативу».

Он назвал её заслуживающей самого глубокого и пристального внимания.

Напомним, Андрей Картаполов посетил сегодня волонтерский центр «Единой России» в Петербурге и военкомат Приморского района Петербурга.