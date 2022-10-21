Бухарест, 21 октября 2022, 12:16 — REGNUM С верфи в уезде Джурджу (Южная Румыния) на воду было спущено крупнейшее в Европейском союзе научно-исследовательское судно. Об этом 21 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, корабль Rexdan, построенный на средства Нижнедунайского университета Галаца, будет курсировать по судоходной стороне Дуная, проводя проверки воды и изучение растительного и животного мира реки. На корабле расположено девять лабораторий, в которых будут работать ученые из 10 стран мира.
Финансирование строительства судна и его оснащение современным исследовательским оборудованием осуществляется фондами ЕС.
Общая стоимость проекта составляет 92 миллиона леев ($18 млн).