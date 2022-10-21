Бухарест, , 12:16 — REGNUM С верфи в уезде Джурджу (Южная Румыния) на воду было спущено крупнейшее в Европейском союзе научно-исследовательское судно. Об этом 21 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дунай Shao

Согласно официальной информации, корабль Rexdan, построенный на средства Нижнедунайского университета Галаца, будет курсировать по судоходной стороне Дуная, проводя проверки воды и изучение растительного и животного мира реки. На корабле расположено девять лабораторий, в которых будут работать ученые из 10 стран мира.

Финансирование строительства судна и его оснащение современным исследовательским оборудованием осуществляется фондами ЕС.

Общая стоимость проекта составляет 92 миллиона леев ($18 млн).