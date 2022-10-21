Москва, , 12:15 — REGNUM Благодаря Минздраву в России были крайне упрощены многие процедуры, связанные с выходом препаратов и медицинских изделий на рынок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За последние 8-9 месяцев этого года у нас рост фармотрасли составил порядка 20% год к году», — сказал он.

По словам Осьмакова, отрасль себя чувствует стабильно и не нуждается в прямой серьезной господдержке

Читайте ранее в этом сюжете: Тестовая онлайн-продажа рецептурных лекарств утверждена для трёх регионов