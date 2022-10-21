Москва, , 12:15 — REGNUM В РФ наиболее резкое сокращение средней площади квартир, как правило, фиксируется в городских новостройках бюджетного массового сегмента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Пустая квартира Pimes

«Снижение доходов семей заставляет граждан всё чаще выбирать сокращение жилого пространства. Квартиры евроформата становятся всё популярнее и иногда стоят даже дороже, чем квартиры стандартной планировки, — сказала Степанова. — В условиях текущего мирового кризиса и ожидаемого дальнейшего снижения покупательской способности тенденция уменьшения площади квартир в новостройках продолжится. Азиатские страны бьют свои же собственные рекорды по малогабаритности жилья. В Сингапуре, Японии можно увидеть квартиры-трансформеры по 4 кв. м. В западных развитых странах схожая тенденция. Если ранее в США, Канаде, Европе в основном дома покупали, то сейчас мало кто может себе позволить отдельный дом или таунхаус. Стали больше застраивать окрестности городов квартирными зданиями. И площади квартир тоже каждый год уменьшаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение в РФ средней площади квартир в новостройках объяснили уменьшением платежеспособного спроса населения.

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