Донецк, , 12:15 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 60 человека личного состава. Об этом 21 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: одну 152-мм гаубицу «Мста-Б», три танка (Т-72Б и два Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также пять беспилотников киевских боевиков.

«Потери в живой силе противника составили до 60 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима.