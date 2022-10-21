Москва, , 12:13 — REGNUM Основной фактор снижения в РФ средней площади квартир в новостройках — это уменьшение платежеспособного спроса населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Эта тенденция характерна в основном для новостроек городов и мегаполисов и наблюдается не только в России, но и в других странах, — сказала Степанова. — Рынок строящегося жилья всегда ориентируется на запросы потребителей, а в последние десятилетия по всему миру рос спрос на малогабаритное жилье по нескольким причинам. Это прежде всего продолжающая тенденция переезда сельских и деревенских жителей в города, где недвижимость стоит дороже, сильное отставание темпов роста доходов граждан от темпов роста стоимости недвижимости, рост числа одиноких людей и прочее. Конечно, основной фактор — это снижение платежеспособного спроса населения».

По ее словам, закономерной реакцией на снижение покупательской платежеспособности стали стремления застройщиков рационализировать пространство строящихся многоэтажек, оптимизировать их планировочные решения, уменьшать нежилую площадь квартир.

«Даже появился термин «евроформат» квартиры — когда девелопер объединяет кухню с одной из комнат в общую гостиную-спальню. Благодаря такой планировке минимизируются ненужные площади, например кладовые, большие коридоры, раздельные санузлы, и квартира становится более функциональной, эргономичной и компактной», — уточнила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов объяснил, чем опасно «сжатие» средней площади квартир в российских новостройках.

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