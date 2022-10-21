Москва, 21 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту атаки киевских боевиков на гражданскую переправу в Херсоне, на которой находились мирные жители, возбудили следователи Следственного комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 21 октября.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Следователями установлено, что киевские националисты умышленно нанесли удары по переправе через Днепр из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами в тот момент, когда через переправу следовала гражданская колонна. Погибли, по предварительным данным, четыре человека, 13 ранены.

«Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ. На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе. Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», — говорится в сообщении СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили о целенаправленном ударе по переправе именно в тот момент, когда на ней находились журналисты.