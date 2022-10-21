Париж, , 12:22 — REGNUM Около 100 специалистов сварных работ из американской компании Westinghouse приглашены во Францию для ремонта атомных реакторов. Об этом сообщает 21 октября телеканал BFMTV.

Westinghouse Иван Шилов © ИА REGNUM

Французская энергокомпания EDF, отмечает телеканал, в срочном порядке привезла американских сварщиков в страну в начале октября. После прохождения обучения они должны приступить к ремонту реакторов на АЭС «Сиво», «Шо» и «Пенли».

Специалисты по сварке под высоким давлением, как ожидается, проработают несколько месяцев.

«На фоне нехватки рабочей силы компания привезла около ста сотрудников Westinghouse, чтобы помочь решить проблемы с коррозией», — сообщил телеканал.

В настоящее время во Франции работает 31 из 56 атомных реакторов. На части реакторов идёт плановый ремонт. На 12 ранее нашли следы коррозии на сварных швах.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники EDF, задействованные в ремонтных работах на реакторах, объявили забастовку. Они требуют повышения зарплат и выражают солидарность с нефтяниками, забастовавшими в конце сентября.

Читайте также: Забастовка во Франции охватила атомные электростанции