Ярославль, 21 октября 2022, 12:22 — REGNUM В Ярославле неизвестные расстреляли едущие по дороге автомобили. Об этом потерпевшие рассказали в социальных сетях.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе неизвестные стреляли по пассажирским автобусам. А 20 октября на проспекте Машиностроителей в районе остановки «Машприбор» кто-то вновь расстрелял движущиеся автомобили. В этот раз стрелок попал в две легковушки: у одной повреждена дверь, у второй — разбито боковое окно.
Кроме того, в этот раз пострадали люди.
Потерпевшие вызвали полицию. Сразу стрелка задержать не удалось.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле неизвестные выстрелили в окно автобуса