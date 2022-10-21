Ярославль, , 12:22 — REGNUM В Ярославле неизвестные расстреляли едущие по дороге автомобили. Об этом потерпевшие рассказали в социальных сетях.

Алексей Аминев

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе неизвестные стреляли по пассажирским автобусам. А 20 октября на проспекте Машиностроителей в районе остановки «Машприбор» кто-то вновь расстрелял движущиеся автомобили. В этот раз стрелок попал в две легковушки: у одной повреждена дверь, у второй — разбито боковое окно.

«В тёмное время суток по «Машприбору» лучше не ехать — стреляют по машинам! Мне повезло, попали только в дверь, а тем, кто ехал за мной, прострелили стекло», — рассказал один из потерпевших.

Кроме того, в этот раз пострадали люди.

«Помимо простреленного насквозь окна машины, у мамы ссадина на лбу, а пуля попала папе в руку! Боженька уберёг! А если бы попали в висок? Там в лесу лежат плиты, похоже с них и стреляли, с близкого расстояния, а ведь это могли бы быть и не машины, а проходящие через «Машприбор» люди», — поделились ярославцы.

Потерпевшие вызвали полицию. Сразу стрелка задержать не удалось.

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