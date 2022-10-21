Волгоград, , 12:11 — REGNUM Административные иски об оспаривании решений о мобилизации рассматривают суды Волгоградской области, по состоянию на 21 октября поступило 14 таких заявлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Зал суда slavstolica-by.ru

Суды Волгограда рассмотрят три иска, девять — в муниципальных районах. В Волгоградский гарнизонный военный суд поступило два иска, но они возвращены в связи с неподсудностью данному суду.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о мобилизации можно получить по номеру 122, в региона также создали специальный чат-бот в социальных сетях.