Москва, , 12:11 — REGNUM Главная криптовалюта продолжает торговаться выше уровня в $19 тыс, несмотря на неоднократное с июня текущего года падение цены в область $18,5 тыс. Об этом 21 октября сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Биткоин (сс) Andre Francois

По его словам, причина проста — «быков» на рынке всегда больше, чем «медведей», вследствие чего для существенного снижения стоимости активов необходимо дождаться момента, когда энтузиасты растеряют весь запал и перестанут поддерживать цены своими покупками. Каждое новое неудавшееся наступление покупателей приближает переломный момент, после которого котировки смогут беспрепятственно рухнуть к $17,6 тыс. и затем направиться еще ниже — к $14 тыс., сказал он.

Эксперт отметил, что какие-либо существенные инфоповоды в криптовселенной отсутствуют, так что инвесторы продолжают следить за происходящим на глобальном рынке. По его словам, цифровые активы — это крайне рискованные инструменты, из-за чего в случае турбулентности от них избавляются в первую очередь, выбирая, при этом, более надежные направления, например, доллар. Для «американца» сейчас складывается максимально благоприятная ситуация: инфляция в США все еще находится на крайне высоких отметках и для борьбы с ней ФРС приходится действовать агрессивно — повышать ставки и изымать деньги с рынков. Данная стратегия способствует повышению доходности государственных облигаций, что, опять же, способствует покупкам долларов. Доходность трежерис растет непрерывно в течение последних 12 недель - это самое продолжительное ралли с 1984 года, сказал он.

В данный момент, по словам эксперта, причин для изменения стратегии ФРС нет, так как американская и глобальная экономики все еще имеют дело с большим количеством вызовов: от роста продовольственных цен до энергетического кризиса.

«Именно поэтому мы ожидаем дальнейшее снижение цен рисковых инструментов как криптовалюты, так и акций», — сказал он.