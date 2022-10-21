Тирасполь, , 12:10 — REGNUM Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утвердил указ президента ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения с 21 октября. Соответствующий указ обнародовала пресс-служба главы республики.

Президент ПМР Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

Положение начинает действовать через шесть часов после публикации указа. Режим объявлен на 11 суток. Причиной для его введения стал дефицит газа, поставляемого из России.

Указом предписано контролировать распределение газа между предприятиями и жилыми домами, чтобы жители были обеспечены газом и теплом. В документе также устанавливается приоритет внутреннего обеспечения перед экспортом. Кроме того, предписывается принять меры, чтобы устранить последствия дефицита газа.

Стоит отметить, что в Приднестровье работает Молдавская ГРЭС», которая обеспечивает основные нужды страны в электричестве.

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