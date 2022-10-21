Самара, 21 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством станции метро в городе Самаре утвердило правительство Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Дома

Законопроект, устанавливающий нормативы предоставления жилой площади в связи с изъятием жилья для государственных нужд, был рассмотрен на заседании областного правительства. Документ напрямую касается защиты интересов людей, которые проживают в муниципальных домах, попадающих в зону строительства станции метро «Театральная», пояснили в пресс-службе.

Действующее законодательство предусматривает предоставление гражданам равноценных квартир.

Сообщается, что законопроект обеспечит жителям возможность улучшить свои жилищные условия.

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, квартиры в этих домах, предоставленные гражданам десятки лет назад, иногда не соответствуют современным нормам.

«Там, например, есть квартира площадью 4,6 кв. метра, есть двухкомнатная квартира, которая имеет площадь чуть более 17 кв. метров. По закону, мы обязаны в случае изъятия предоставлять равноценные жилые помещения. Но мы, конечно, не можем так поступить. Мы должны в первую очередь учитывать интересы людей, чтобы каждый гражданин смог заехать в квартиру, которая по площади соответствует современным нормам. Сегодня минимальная площадь однокомнатной квартиры по СНИПам составляет 28 кв. м. Именно этот минимальный уровень мы и установили как базовый», — приводит пресс-служба его слова.

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