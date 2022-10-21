В Новосибирске появится программа по безопасным школьным маршрутам
Новосибирск, 21 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За время работы рабочей группы «Безопасные маршруты следования детей к образовательным учреждениям города Новосибирска» поступило 1228 обращений. По предварительным оценкам, на решение проблем требуется почти 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в горсовете Новосибирска.
По словам руководителя рабочей группы, заместителя председателя Совета депутатов города Николая Тямина («Единая Россия»), особо остро сейчас стоят 66 обращений, которые реально угрожают безопасности детей и требуют незамедлительного решения.
«В мэрию города Новосибирска направлены эти предложения, которые должны реализоваться в 2022–2023 годах. В этом году уже 28 из них реализовано. Я очень надеюсь, что в первом квартале 2023 года проблемы будут решены», — отметил он.
Итоговое заседание рабочей группы состоялось 21 октября. Все её члены высказались за разработку программы по безопасным школьным маршрутам.
«Программа будет разработана, у меня сейчас уже нет сомнений, — подчеркнул Тямин. — После предварительного разговора и консультаций с Законодательным собранием и в городском совете, мы решили, что программа нужна, и, как минимум на 5 лет».
Также решено, что депутаты будут возвращаться к вопросам безопасности маршрутов к детским образовательным учреждениям ежеквартально.