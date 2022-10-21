Новосибирск, 21 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За время работы рабочей группы «Безопасные маршруты следования детей к образовательным учреждениям города Новосибирска» поступило 1228 обращений. По предварительным оценкам, на решение проблем требуется почти 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в горсовете Новосибирска.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьный автобус

По словам руководителя рабочей группы, заместителя председателя Совета депутатов города Николая Тямина («Единая Россия»), особо остро сейчас стоят 66 обращений, которые реально угрожают безопасности детей и требуют незамедлительного решения.

«В мэрию города Новосибирска направлены эти предложения, которые должны реализоваться в 2022–2023 годах. В этом году уже 28 из них реализовано. Я очень надеюсь, что в первом квартале 2023 года проблемы будут решены», — отметил он.

Итоговое заседание рабочей группы состоялось 21 октября. Все её члены высказались за разработку программы по безопасным школьным маршрутам.

«Программа будет разработана, у меня сейчас уже нет сомнений, — подчеркнул Тямин. — После предварительного разговора и консультаций с Законодательным собранием и в городском совете, мы решили, что программа нужна, и, как минимум на 5 лет».

Также решено, что депутаты будут возвращаться к вопросам безопасности маршрутов к детским образовательным учреждениям ежеквартально.