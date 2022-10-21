Джакарта, , 12:08 — REGNUM Теплоход загорелся во время разгрузки топлива в порту Мамокинг в провинции Малуку в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Деревянное судно, перевозившее около 35 тонн керосина, загорелось. Инцидент произошел ночью 20 октября. Все члены экипажа запаниковали и начали прыгать в море, чтобы спастись.

В результате инцидента никто не погиб, но два человека получили ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии обсудили возможность продолжения ремонта мечети, которая горела на севере Джакарты.

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