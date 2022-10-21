Казань, , 12:20 — REGNUM Главы регионов, где президентом России объявлен базовый режим готовности, самостоятельно принимают решение о переводе школ на дистанционное обучение и других необходимых мерах. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на I всероссийском слете школьных спортивных клубов в Казани.

Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все вопросы, связанные с обучением в школе, регулируются главой субъекта Российской Федерации. Для нас прежде всего важна безопасность школьников», — добавил он.

Напомним, Татария — регион, где действует базовый уровень реагирования. В связи с этим оперштабу поручено обеспечить подготовку предложений: по проведению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ и других формирований; мер общественного порядка; по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, энергетики и других объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

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