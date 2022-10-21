Донецк, 21 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) 21 октября опубликованы кадры взятия в плен киевского боевиками бойцами батальона «Спарта».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как следует из пояснительного сообщения, бойцы «Спарты» в ходе успешного боя смогли не только уничтожить группу противника, но и взять одного из киевских боевиков живым.

ИА REGNUM напоминает, что силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки ликвидировали до 60 боевиков ВСУ, а также технику противника.

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