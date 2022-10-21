Биробиджан, 21 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На горячую линию в столице Еврейской автономии поступило 234 звонка. В том числе 58 обращений — это поиски семьями военнослужащих, сообщил 21 октября телеграм-канал мэрии города.

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Телефон горячей линии работает в администрации Биробиджана. Горожане, которые звонят на эту горячую линию, чаще всего спрашивают о социальных гарантиях и денежных выплатах для участников спецоперации, обращаются за психологической помощью, интересуются адресами пунктов сбора гуманитарной помощи.

«Кроме того, городской Дом ветеранов ведет мониторинг семей пожилого возраста, где ближайшие родственники были мобилизованы. При необходимости волонтеры Совета молодежи мэрии города готовы оказать помощь по решению социально-бытовых проблем людям пожилого возраста. Но запросы пока не поступали», — также отметили в мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО приняли решение предусмотреть единовременные выплаты для семей мобилизованных военнослужащих в размере 150 тыс. рублей.