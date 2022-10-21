Барнаул, 21 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В период работы VII созыва депутатов Барнаульской городской думы (БГД) размер денежного содержания выборных лиц местного самоуправления (депутатов-«платников» и градоначальника) повышался пять раз, сообщила 21 октября экс-депутат БГД Оксана Молодых («Справедливая Россия — За правду»). По её словам, на эти пять повышающих решений пришлось 35,5% увеличения — стабильный рост с опережением официальной инфляции. В своем телеграм-канале она также пояснила:

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«На последнем заседании VII созыва 30 августа хотели сделать повышение 6-й раз на 10% задним числом с 1 июня, но передумали. Если бы не передумали, то увеличение составило бы 45,5% (усредненно это более 9% в год). Неплохая динамика.

28 октября депутаты планируют наверстать упущенное и увеличить своё содержание на 14%, причём в части опять задним числом. За период моей работы в Думе депкорпус в своём большинстве ни разу не воспользовался правом отказа от увеличения себе оплаты труда. Стоить отметить, что в общем объёме бюджета Барнаула это весьма небольшая сумма. Речь здесь не о необходимости экономить, а о том, чтобы быть на одной волне с народом, продемонстрировав скромность своих финансовых потребностей и готовность затянуть пояса в столь сложное время.

Посмотрите, как часто сыплются предложения, решения по увеличению платы за проезд, детсад, тарифов на ЖКУ, налогов, которые зачастую озвучиваются и поддерживаются депутатами, стабильно давящими кнопку за повышение себе денежного содержания. Могут ли они понять барнаульские семьи? Могут ли они быть убедительными в своих позициях об увеличении тех или иных сборов с людей? Думаю, пока вряд ли. А тем временем пришло время сблизиться власти и народу, как никогда в современной истории России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в октябре на очередной сессии Барнаульской городской думы депутаты поднимут зарплаты себе и мэру города, сообщила депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»). По её словам, зарплата мэра поднимется примерно до 65 тысяч рублей, столько будет получать и председатель Барнаульской городской думы. Заместитель председателя чуть меньше, около 58 тысяч рублей. Председатели комитетов — в районе 50 тысяч рублей, а их заместители — примерно 46 тысяч рублей.

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