Николаев, Бывш. УССР, 21 октября 2022, 12:06 — REGNUM На территории Николаева произошёл взрыв. Об этом сообщили 21 октября киевские СМИ.

Взрыв
Взрыв
Niklas Freidwall

По информации журналистов, взрыв произошёл на территории города Николаев. Подробности пока не приводятся.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. По информации мэра города Игоря Терехова, удар пришёлся по одному из предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кривом Роге созданы группы силовиков для контроля расхода электроэнергии, по улицам ходят сводные патрули.