Николаев, Украина, 21 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На территории Николаева произошёл взрыв. Об этом сообщили 21 октября киевские СМИ.

Niklas Freidwall Взрыв

По информации журналистов, взрыв произошёл на территории города Николаев. Подробности пока не приводятся.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харькове. По информации мэра города Игоря Терехова, удар пришёлся по одному из предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кривом Роге созданы группы силовиков для контроля расхода электроэнергии, по улицам ходят сводные патрули.