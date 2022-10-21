Сыктывкар, 21 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сыктывкарский городской суд Коми отказал мобилизованному в удовлетворении иска об отсрочке. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Lenobl.ru Мобилизация

Судом установлено, что 6 октября мужчине 1999 года рождения вручили повестку с требованием явиться 9 октября в военный комиссариат в Сыктывкаре на основании указа президента России об объявлении частичной мобилизации. Истец туда не явился, сообщив сотрудникам военкомата по телефону, что находится на больничном и готов будет предоставить листок нетрудоспособности. Однако впоследствии каких-либо подтверждений наличия у него заболеваний военному комиссариату не было представлено.

Известно, что истец проходил военную службу по призыву в период с 9 декабря 2018 года по 8 декабря 2019-го. Он состоит на воинском учете в звании ефрейтор, категория запаса 1, группа учета РА, категория годности «А», военно-учетная специальность — водитель автомобилей.

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