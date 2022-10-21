Ярославль, , 12:14 — REGNUM Правительство Ярославской области опровергло информацию о возможной продаже полигона ТКО «Скоково». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сообщение о продаже полигона появилось в социальных сетях. Автор сослался на неназванного «сотрудника департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области», который якобы рассказал о планах продажи полигона компании «Хартия» — региональному оператору по обращению с отходами.

«Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в Ярославском муниципальном районе у деревни Скоково, эксплуатируется АО «Скоково» (100% акций в собственности Правительства области). Вопрос продажи АО «Скоково» или имущественного комплекса не рассматривается», — лаконично ответили на это региональные власти.

Заодно в правительстве напомнили, что в Ярославль не ввозят мусор из других регионов. Согласно территориальной схеме это невозможно.

Остаётся добавить, что продать такое областное предприятие как «Скоково» можно только с санкции депутатов Ярославской областной думы.

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