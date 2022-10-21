Благовещенск, , 12:13 — REGNUM С целью обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути Роскосмос запустит к 2026 году девять спутников. Они будут передавать данные о гидрометеорологической обстановке в регионе, выполнять радиолокационное наблюдение, а также предоставлять широкополосный доступ в сеть интернет. Об этом сегодня, 21 октября, заявил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе совещания на космодроме Восточный.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одно из важнейших направлений развития Северного морского пути — это создание арктической орбитальной спутниковой группировки. Согласно плану, к 2024 году на орбиту должно быть выведено два космических аппарата «Арктика-М», которые будут предоставлять данные о гидрометеорологической обстановке в высоких широтах; три космических аппарата радиолокационного наблюдения. К 2026 году — четыре спутника «Экспресс-РВ» для предоставления широкополосного доступа к сети Интернет», — цитирует Трутнева ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область, где уже посетил космодром «Восточный» и посёлок Моховая падь.

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