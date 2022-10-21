Донецк, 21 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования снова обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевский район Донецка был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что введение в регионе базового уровня готовности никак не повлияет на повседневную жизнь людей.