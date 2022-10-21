21 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 15:11 — REGNUM Значительная часть населения США обеспокоена тем, что президент Джо Байден не уделяет достаточно внимания самым насущным проблемам американцев, выявил новый опрос Monmouth University. При этом только 31% респондентов предполагает, что глава Белого дома занят решением проблем, которые непосредственно касаются американских семей.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно данным исследования, 63% населения США хотели бы, чтобы Байден перестал ставить в приоритет другие страны и уделил больше внимания таким ключевым внутриполитическим вопросам, как благополучие американских семей, инфляция, разгул преступности и иммиграционный кризис.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Дайте Джо передохнуть. Его способности сосредоточиться ослабевают», — пишет coaz.

«Как насчет того, что он не уделяет вообще никакого внимания проблемам простых американцев», — подчеркивает dis-qusted.

«Джо хорошо фокусируется только на рожке мороженого, что мы неоднократно наблюдали», — осуждает idahoron121.

«Пока мы все страдаем от инфляции, проблем в цепочке поставок и роста преступности, администрация Байдена отправляет наши деньги Киеву. Это очень неправильно на многих уровнях. Почему суд не остановит это безумие?» — недоумевает Onthemove.

«Демократы никогда не ориентировались на интересы американских граждан. Это вполне очевидно из их программы действий. Все дело в деньгах и власти для их либидо», — пишет downwithsocialistelites.

«В течение 6 лет или более демократы не сделали АБСОЛЮТНО НИЧЕГО полезного для Америки или американцев! Ничего», — подчеркивает raptureistoday.

Сторонники Джо Байдена Andrew

«Фокусируется недостаточно?! Он совсем не сосредоточен на помощи американцам», — уверен whatupyo.

«Его больше интересуют нелегалы», — отвечает Cranjis_McBasketball.

«Деменция не позволяет ни на чем сосредоточиться», — добавляет oldbyrd.

«Зачем ему обращать внимание на инфляцию, когда он и политика его администрации были ее причиной!» — восклицает MayflowerAncestor.

«Байден не достаточно сосредоточен… ОН ВООБЩЕ НЕ СОСРЕДОТОЧЕН», — возмущается nebulus.

«Трудно сосредоточиться на проблемах, которые он сам создал — у нас не было бы этих проблем, если бы он не появился», — уверяет Goobernaculim.

«Забота об американцах?????? Левые пытаются уничтожить последних истинных американцев в своем стремлении к единому мировому правительству», — беспокоится jeremiahjhnsn.

«Ребята, да ладно вам! Байден очень даже сосредоточен. Он полностью сосредоточен на создании проблем!» — отвечает sjmaus.

Напомним, что в преддверии долгожданных промежуточных выборов в США, до которых осталось всего 50 дней, национальный опрос NBC выявил, что избиратели отдают предпочтение Республиканской партии, а не демократам, когда речь заходит о решении ключевых вопросов, которые, скорее всего, определят результат голосования.

Последний опрос зарегистрированных избирателей показал, что для почти 60% избирателей вопрос стоимости жизни является наиболее важным фактором при выборе кандидатов. Для сравнения, для 37% наиболее важным фактором является отношение кандидатов к абортам.

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