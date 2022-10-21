Воронеж, 21 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Новорождённого мальчика обнаружили прохожие на остановке общественного транспорта в Воронеже 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Pixabay.com Младенец

Младенца в пелёнках и одеяле прохожие увидели на остановке транспорта в посёлке Малышево. Рядом с ребёнком находилась бутылочка со смесью. Мальчика доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственные органы проводят доследственную проверку, осмотрено место обнаружения младенца, будет назначен комплекс необходимых исследований, опрашиваются очевидцы, изымаются записи с камер наблюдения. Следователи устанавливают мать ребёнка и выясняют, кто оставил мальчика на остановке.