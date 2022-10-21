Якутск, 21 октября 2022, 12:04 — REGNUM Военнослужащие из Якутии, которые проходят подготовку на полигоне в Приморье, интересуются мерами поддержки их семьям и ждут выступления артистов из республики. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев, посетивший военную часть.
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Он рассказал, что концерта артистов, которые гастролируют по полигонам Восточного военного округа, бойцы ждут с нетерпением, и хотят послушать песни родного края. Все якутяне разного возраста, есть молодые ребята и добровольцы.
Как сообщало ИА REGNUM, участвующие в спецоперации бойцы из Якутии чувствуют постоянную поддержку от руководства, общественников, жителей республики. Об этом рассказал военнослужащий Павел Торговкин, который в июле отправился добровольцем защищать Донбасс.