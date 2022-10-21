Якутск, 21 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Военнослужащие из Якутии, которые проходят подготовку на полигоне в Приморье, интересуются мерами поддержки их семьям и ждут выступления артистов из республики. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев, посетивший военную часть.

Министерство обороны Российской Федерации Подготовка мобилизованных граждан

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«Поговорили о мерах поддержки, которые оказываются им и их семьям. Безусловно, это важно. Много вопросов поступило про выплаты, кредиты. Рассказал, что все вопросы будут решены, ни одна семья не останется без нашего должного внимания и поддержки. Ребята передали весточки, письма любимым женам и мамам», — отметил глава Якутии.

Он рассказал, что концерта артистов, которые гастролируют по полигонам Восточного военного округа, бойцы ждут с нетерпением, и хотят послушать песни родного края. Все якутяне разного возраста, есть молодые ребята и добровольцы.

«Всех их объединяет одно — любовь к Родине и настоящий патриотизм. Настроение у якутян хорошее, настрой боевой», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, участвующие в спецоперации бойцы из Якутии чувствуют постоянную поддержку от руководства, общественников, жителей республики. Об этом рассказал военнослужащий Павел Торговкин, который в июле отправился добровольцем защищать Донбасс.