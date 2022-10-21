Тбилиси, 21 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Грузия впервые представляет сельхозпродукцию на аграрной выставке в Саудовской Аравии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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«На стенде представлены грузинские грецкие орехи, фундук, мед, черника, малина, соус ткемали, минеральная вода, натуральный фруктовый сок, специи, баранина и оливковое масло», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, экономика Саудовской Аравии растёт, а население этой страны превышает 36 млн человек. При этом королевство зависимо от импорта продуктов.

Отмечается, что грузинская продукция уже продаётся в этой стране, но участие в выставке поможет расширить экспорт из Грузии в Саудовскую Аравию.

Стоит отметить, что Грузия стремится расширить не только экономическое, но и военно-промышленное сотрудничество с Саудовской Аравией.