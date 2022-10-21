Тунис, , 12:06 — REGNUM Правоохранительные службы Туниса сообщили о пресечении контрабанды памятников истории из страны. Об этом 21 октября сообщает информационное агентство TAP со ссылкой на заявление таможенного управления.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, подразделения таможенной полиции в городе Схира предотвратили попытку 18 антикварных предметов. Памятники истории были обнаружены на борту грузовика, которым управлял гражданин Туниса, проживающий за границей.

Экспертиза Национального института наследия в Сфаксе показала, что таможенниками были изъяты археологические находки, относящиеся к эпохе античности, владение и продажа которых запрещены без разрешения.

Материалы дела были переданы следствию.