Тунис, 21 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Туниса сообщили о пресечении контрабанды памятников истории из страны. Об этом 21 октября сообщает информационное агентство TAP со ссылкой на заявление таможенного управления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По последним данным, подразделения таможенной полиции в городе Схира предотвратили попытку 18 антикварных предметов. Памятники истории были обнаружены на борту грузовика, которым управлял гражданин Туниса, проживающий за границей.

Экспертиза Национального института наследия в Сфаксе показала, что таможенниками были изъяты археологические находки, относящиеся к эпохе античности, владение и продажа которых запрещены без разрешения.

Материалы дела были переданы следствию.