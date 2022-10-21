Берлин, 21 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Кристофер Бергер, пресс-секретарь МИД Германии, заявил, что его страна обязалась в период до 2025 года ежемесячно вывозить в Германию по 1000 афганских граждан, которые сталкиваются с опасностью и угрозами в Афганистане, но, по его словам, реализовать этот план сложно и существуют свои проблемы.

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В интервью «Голосу Америки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бергер сказал, что из-за того, что посольство Афганистана в Германии не функционирует, а с другой стороны, у большого количества людей, находящихся в группе риска, нет паспортов, и они не могут покинуть Афганистан, реализация программы сталкивается с проблемами.

«Мы хотим дать этим людям надежду на безопасное будущее. Поскольку мы чувствуем ответственность за Афганистан, мы предприняли эту гуманитарную программу, чтобы помочь тем, кто наиболее уязвим. Независимо от того, сталкиваются ли эти люди с наказанием и преследованием из-за их предыдущей работы с Германией, или же из-за их приверженности правам женщин, правам человека, их работы в судах, политике, СМИ, образовании или культуре, или из-за их пола, сексуальной идентичности или религии», — пояснил он.

Министры внутренних дел и иностранных дел Германии заявили, что в соответствии с этой программой приоритет будет отдан афганцам, которые оказались под угрозой после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Бергер заявил, что Германия не сможет включить в эту программу всех людей, которые оказались в подобной ситуации, а с другой стороны, принимать 1000 человек в месяц недостаточно, чтобы позаботиться обо всех, но по его словам, эта программа для афганцев даст надежду на будущее.

Что касается оперативных условий, Бергер назвал эту программу «очень, очень сложной» и сказал: «В настоящее время у нас нет действующего посольства в Афганистане, поэтому наши возможности для проверки положения людей чрезвычайно ограничены, и поэтому мы должны полагаться на сотрудничество различных институтов гражданского общества и правительства в самой Германии, у них есть информация об этих людях из первых рук благодаря их работе и связям в Афганистане».

Он также сказал, что некоторые люди в Афганистане имеют право присоединиться к этой программе, но, по его словам, из-за отсутствия паспортов они не могут выехать за пределы Афганистана, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают им выезжать за границу.

«Люди, у которых нет паспортов, останутся большой проблемой», — подчеркнул Бербегр.

Представитель министерства иностранных дел Германии добавил: «Потребность велика. Большое количество людей представляют свои запросы. Как мы объявляли ранее о критериях, мы постараемся определить наиболее неотложные случаи на этом этапе. Особое внимание будет уделено афганцам, которые всё ещё находятся в Афганистане, потому что мы чувствуем, что они подвергаются наибольшему риску».

По словам пресс-секретаря МИД Германии, на первом этапе программы регистрация новых дел невозможна, но дела, которые правительственные учреждения и ведомства Германии предоставляют в министерство на основании своей предыдущей информации, будут приняты к рассмотрению. Однако, по словам немецкого дипломата, в будущем могут быть зарегистрированы и приняты новые заявки.

«Сейчас в Афганистане остаются около 12 000 афганцев, которые были законтрактованы Германией в прошлом и официально работали на наше правительство, но из-за проблем, о которых я упомянул, они до сих пор не вывезены в Германию. Кроме того, есть ещё большая группа людей, которые работали с немецкими фондами, и ведётся работа с их бывшими немецкими подрядчиками», — указал Бергер.

Со ссылкой на официальных лиц Германии, информационное агентство Reuters сообщило, что правительство ФРГ за прошедший год вывезло в Германию около 26 000 афганских граждан, столкнувшихся с угрозами в Афганистана.