Челябинск, , 11:57 — REGNUM Введение в Челябинской области базового уровня готовности никак не повлияет на повседневную жизнь людей. Об этом заявил 21 октября губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер Kremlin.ru

«Мы не планируем вводить какие-либо дополнительные ограничительные меры. В штатном режиме продолжают функционировать все учреждения и органы власти», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область отнесена к тем регионам России, в которых на основании указа президента Владимира Путина действует базовый уровень готовности. Создан и работает оперативный штаб, который возглавляет губернатор.