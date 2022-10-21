Новосибирск, , 11:58 — REGNUM Кризис внутриполитической и внешнеполитической стратегии Великобритании, пока еще малозаметный для внешних наблюдателей, продолжает углубляться. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Масштабные планы по противодействию России и управляемому ослаблению (вплоть до демонтажа) ЕС ради удовлетворения своих гегемониальных амбиций создает масштабные риски для страны. Наряду с этим, всё чаще заявляют о себе кризисы внутреннего развития, связанные с долгосрочными проблемами в политической сфере и в экономике страны, — отметил Бирюков. — Противоречия внутри правящего класса (вкупе с проблемами во внешней политике) привели к недавней отставке с поста премьера Бориса Джонсона, а провал плана финансовой стабилизации закончился отставкой недолго пребывавшей в премьерском кресле Лиз Трасс. Как можно предположить, продолжающийся кризис и противоречия в партийном истеблишменте не позволят британским политикам в ближайшее время создать стабильное правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке. При этом она сказала, что останется, пока не будет выбран ее преемник.

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