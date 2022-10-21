Новосибирск, 21 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Кризис внутриполитической и внешнеполитической стратегии Великобритании, пока еще малозаметный для внешних наблюдателей, продолжает углубляться. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Масштабные планы по противодействию России и управляемому ослаблению (вплоть до демонтажа) ЕС ради удовлетворения своих гегемониальных амбиций создает масштабные риски для страны. Наряду с этим, всё чаще заявляют о себе кризисы внутреннего развития, связанные с долгосрочными проблемами в политической сфере и в экономике страны, — отметил Бирюков. — Противоречия внутри правящего класса (вкупе с проблемами во внешней политике) привели к недавней отставке с поста премьера Бориса Джонсона, а провал плана финансовой стабилизации закончился отставкой недолго пребывавшей в премьерском кресле Лиз Трасс. Как можно предположить, продолжающийся кризис и противоречия в партийном истеблишменте не позволят британским политикам в ближайшее время создать стабильное правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке. При этом она сказала, что останется, пока не будет выбран ее преемник.

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