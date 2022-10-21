Москва, , 11:56 — REGNUM Жителей Херсона убивают США руками использующих американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 21 октября написал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Родион Мирошник Council.gov.ru

«Американцы руками [киевских нацистов] убивают мирных жителей Херсона. Вы же помните, что каждая ракета HIMARS может быть заблокирована американцами, но не блокируется. Они поставили ракеты, указали цель, разрешили обстрел и благословили убийство мирных. А так США ни в каком конфликте не участвуют и чтят международное гуманитарное право», — указал он в своём сообщении.

Также Мирошник уточнил, что при этом Вашингтон очень сильно интересует происхождение российских беспилотников «Герань 2», хотя происхождение РСЗО HIMARS, из которых была обстреляна мирная переправа в Херсоне и погибло четыре человека, хорошо известно.

Как сообщало, ранее российский дзюдоист, олимпийский чемпион Арсен Галстян заявил, что его тренер Игорь Романов получил ранение в ходе специальной военной операции и находится в госпитале.

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