Грозный, , 11:55 — REGNUM Еще один отряд из добровольцев со всей России 21 октября отправился выполнять задачи в район спецоперации из Чечни. Бойцов проводили по традиции председатель парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов. Они пожелали бойцам твердости, мужества при исполнении воинского долга и удачи. К их пожеланиям присоединился глава республики Рамзан Кадыров.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Еще одна группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО из Грозного, чтобы бок о бок со своими верными товарищами дать отпор врагам, посягающим на наши ценности и свободу. <…> Я с большим удовольствием присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям в адрес наших самоотверженных бойцов. Уверен, что благодаря неимоверным усилиям именно таких бойцов совсем скоро на братских землях Донбасса наступит истинный мир», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как ранее сообщалось, в Чечне отряды добровольцев начали формировать с самого начала военной специальной операции на территории б. УССР. За это время уже тысячи желающих принять участие в защите Родины выехали в зону СВО с территории Чечни после прохождения необходимой спецподготовки в университете спецназа в Гудермесе.