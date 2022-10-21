Грозный, 21 октября 2022, 11:55 — REGNUM Еще один отряд из добровольцев со всей России 21 октября отправился выполнять задачи в район спецоперации из Чечни. Бойцов проводили по традиции председатель парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства ЧР Абузайд Висмурадов, заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов. Они пожелали бойцам твердости, мужества при исполнении воинского долга и удачи. К их пожеланиям присоединился глава республики Рамзан Кадыров.
Как ранее сообщалось, в Чечне отряды добровольцев начали формировать с самого начала военной специальной операции на территории б. УССР. За это время уже тысячи желающих принять участие в защите Родины выехали в зону СВО с территории Чечни после прохождения необходимой спецподготовки в университете спецназа в Гудермесе.