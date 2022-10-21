Ростов-на-Дону, 21 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития собрал 210 млн рублей на нужды мобилизованных. Первая отправка закупленных товаров запланирована на 21 октября, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

По заявкам закуплены спальные мешки, теплые носки, балаклавы, дождевики, утепленные резиновые сапоги, термоковрики. Помощь будет передана мобилизованным через тыловую службу Южного военного округа или непосредственно в воинские части, где проводится подготовка мужчин.

«Сейчас каждый, кто на добровольных началах вносит свой вклад в поддержку наших мобилизованных ребят, делает большое дело. Мы получили точку опоры. Уверен, что средства, перечисленные на добровольной основе, станут большим подспорьем для ребят, которые призваны выполнять поставленные перед ними военные задачи», — отметил член попечительского совета фонда, председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.

В ближайшее время планируется провести сбор детских рисунков, которые вместе с гуманитарной помощью получат мобилизованные.