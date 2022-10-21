Эрбиль, Ирак, 21 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции выступило с официальным заявлением по поводу слухов о применении химического оружия в ходе боевых действий в Ираком Курдистане. Об этом 21 октября сообщает Al-Arabiya.

Eielson.af.mil Самолет F-16С ВВС Турции

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Рабочую Партию Курдистана (признана в Турции террористической организацией) обвинили турецкие ВВС в сбросе бомб с отправляющими веществами.

По данным журналистов издания, турецкие военные назвали данные утверждения провокацией, цель которой — бросить тень на достижения Турции в борьбе с терроризмом.

«Утверждения о том, что турецкие вооруженные силы применяют химическое оружие совершенно необоснованны и не соответствуют действительности» — говорится в заявлении военного ведомства.