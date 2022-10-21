Тамбов, 21 октября 2022, 11:54 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной Думы 21 октября поддержали предложенные поправки в региональный бюджет 2022 года. В новой редакции поступления в казну увеличиваются на 2,8 млрд рублей и достигнут 63,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Законопроект был принят на 19-м заседании депутатского корпуса. Как отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, доходы регионального бюджета увеличиваются за счёт ожидаемого роста поступлений по налогу на прибыль и налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, за счёт доходов от продажи земельных участков, акцизам на пиво, налогу на профессиональный доход и по другим налогам.
Дополнительные доходы направят на увеличение резервного фонда правительства Тамбовской области. Кроме того, будет увеличен объём зарезервированных средств на реализацию региональных проектов, обеспечение софинансирования к средствам из федерального бюджета, а также на мероприятия, связанные с ухудшением геополитической и экономической ситуации. Предусмотрено финансирование и других мероприятий.
В депутатском корпусе поясняют, что данное распределение средств позволит своевременно финансировать возникающие непредвиденные важные расходы.
Напомним, ранее спикер парламента Тамбовщины заявлял, что региональный бюджет будет расти.
Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года областная Дума одобрила поправки в отдельные законодательные акты в связи с изменением устава Тамбовщины.
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