Тамбов, 21 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной Думы 21 октября поддержали предложенные поправки в региональный бюджет 2022 года. В новой редакции поступления в казну увеличиваются на 2,8 млрд рублей и достигнут 63,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

https://tambovoblduma.ru/ Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин

Законопроект был принят на 19-м заседании депутатского корпуса. Как отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, доходы регионального бюджета увеличиваются за счёт ожидаемого роста поступлений по налогу на прибыль и налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, за счёт доходов от продажи земельных участков, акцизам на пиво, налогу на профессиональный доход и по другим налогам.

Дополнительные доходы направят на увеличение резервного фонда правительства Тамбовской области. Кроме того, будет увеличен объём зарезервированных средств на реализацию региональных проектов, обеспечение софинансирования к средствам из федерального бюджета, а также на мероприятия, связанные с ухудшением геополитической и экономической ситуации. Предусмотрено финансирование и других мероприятий.

В депутатском корпусе поясняют, что данное распределение средств позволит своевременно финансировать возникающие непредвиденные важные расходы.

«Кроме этого, доходы бюджета увеличатся за счёт безвозмездных поступлений по распоряжению правительства РФ на сумму 981,6 млн. рублей. Эти средства будут направлены на реализацию специального инфраструктурного проекта. Уточнённые параметры бюджета Тамбовской области в 2022 году по доходам составят 63,6 млрд рублей, по расходам — 67 млрд рублей», — сказал Евгений Матушкин.

Напомним, ранее спикер парламента Тамбовщины заявлял, что региональный бюджет будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года областная Дума одобрила поправки в отдельные законодательные акты в связи с изменением устава Тамбовщины.

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