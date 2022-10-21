Брянск, 21 октября 2022, 11:52 — REGNUM С введением режима среднего уровня реагирования жизнь жителей Брянской области никак не изменится, а власти региона смогут оперативно решать вопросы безопасности. Об этом 21 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона подчеркнул, что правительство не вводит пропускные режимы, комендантские часы и не организовывает дополнительные блокпосты, кроме уже существующих в приграничных населённых пунктах области.
В Брянской области создан оперативный штаб, 20 октября прошло его первое заседание. С представителями всех силовых структур обсудили усиление мер по защищённости критически важных объектов.